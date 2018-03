WWF - Earth Hour 2018: Bestatter November trägt Weltklima zu Grabe (FOTO)

Berlin (ots) -Am Samstag, den 24. März gehen von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhrweltweit in tausenden Städten die Lichter aus. Die Hauptaktion zurEarth Hour vom WWF Deutschland findet vor dem Brandenburger Tor inBerlin statt. Das klimaneutrale Bestattungsunternehmen Novemberunterstützt den WWF, indem es vor Ort symbolisch das Weltklima zuGrabe trägt."Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unsererZeit. Wir als Unternehmen sind uns unserer gesellschaftlichenVerantwortung bewusst und setzen uns daher aktiv für den Schutz derUmwelt ein", sagt Christoph Basner, Mitgründer und Geschäftsführervon November. Als erster Bestatter in Deutschland neutralisiert dasUnternehmen seine CO2-Emissonen seit 2017 über die gesamteWertschöpfungskette. Robin Klemm, ebenfalls Mitgründer undGeschäftsführer, ergänzt: "Anhand der wachsenden Nachfrage fürnaturnahe Bestattungsformen merken wir, dass Menschen sich am Endesdes Lebens wieder stärker mit der Natur verbunden fühlen. Mit unsererAktion zur Earth Hour wollen wir Menschen und Unternehmen dafürsensibilisieren, sich auch zu Lebzeiten stärker für den Schutz desKlimas einzusetzen."Über die Earth Hour:Bei der Earth Hour schalten Millionen Menschen, Städte undUnternehmen für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für mehrKlimaschutz zu setzen. Im Jahr 2007 vom WWF Australia ins Lebengerufen, ist es inzwischen die größte Klimaschutzaktion der Welt. DieBeteiligung lag 2017 bei über 7.000 Städten in 188 Ländern. ZentralerVeranstaltungsort in Berlin ist der Pariser Platz am BrandenburgerTor, dessen Beleuchtung traditionell um 20:30 Uhr abgeschaltet wird.Über November:Das bundesweit tätige Unternehmen November ist der Partner für dieletzten Phasen des Lebens. Es bietet umfassende Beratung und einbreites Angebot an Produkten in den Bereichen Bestattung undVorsorge. November ist Pionier in der Digitalisierung desBestattungs- und Vorsorgemarktes. Kunden können sich auf der Websitewww.november.de informieren und ihr Wunschprodukt zusammenstellen.Darauf folgt eine telefonische Beratung durch qualifizierte underfahrene Kundenberater. Bei der Umsetzung von Bestattungswünschenkooperiert das Unternehmen mit persönlich ausgewähltenBestattungshäusern vor Ort und garantiert so einen qualitativhochwertigen Service. Das Unternehmen wurde von Robin Klemm undChristoph Basner in Berlin gegründet.Pressekontakt:DWB°Kommunikation - Dagmar Winklhofer-Bülow -dwb@dwb-kommunikation.de - 04103 - 96 300 98 - 0173 -20 90 158Original-Content von: November, übermittelt durch news aktuell