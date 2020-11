WWE Aktie: Wie sehr sich die WWE seit dem Debüt des Undertaker verändert hat!

Bei WrestleMania 33, World Wrestling Entertainment, Inc. (NYSE:WWE), verabschiedeten sich seine Fans und Aktionäre von einer der erfolgreichsten Figuren in der Geschichte des Unternehmens: dem Undertaker. In der Rolle des Darstellers Mark Calaway ließ der Undertaker nach seinem Kampf seinen kultigen Hut und seine Ringerausrüstung im Ring zurück, was bedeutet, dass seine 26-jährige Tätigkeit als Darsteller im Ring bei der WWE ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung