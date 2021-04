WWE Aktie: Was Investoren und Wrestling-Fans wissen sollten!

Im Vorfeld von WrestleMania 37 hat World Wrestling Entertainment Inc. (NYSE:WWE) die Einführung seiner ersten NFTs angekündigt. Die NFTs drehen sich um einen ihrer ikonischsten Wrestler und kommen mit einigen exklusiven Vergünstigungen.

Was passiert ist: World Wrestling Entertainment wird ab Samstag um 10:30 Uhr ET vier nicht-fungible Token in verschiedenen Stufen einführen. Alle vier NFTs werden den ikonischen Wrestler The Undertaker zeigen.