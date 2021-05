WWE Aktie: WWE nimmt Live-Event-Touren im Juli wieder auf!

Zum ersten Mal seit der Unterbrechung des Betriebs durch die COVID-19-Pandemie nimmt World Wrestling Entertainment Inc. (NYSE:WWE) seinen Tourneeplan für Live-Events mit drei für Juli geplanten Shows in Texas wieder auf.

Was geschah

Das Unternehmen gab bekannt, dass es am 16. Juli eine “SmackDown”-Show im Toyota Center in Houston, am 18. Juli eine “Money in the Bank”-Veranstaltung in der Dickies Arena in Fort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung