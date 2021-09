WWE-Aktie: Olympischer Goldmedaillengewinner schließt sich an!

Der olympische Goldmedaillengewinner im Ringen, Gable Stevenson, hat einen Vertrag unterschrieben und wird Berichten zufolge für World Wrestling Entertainment, Inc (NYSE:WWE) ringen.

Stevenson hat am Samstagmorgen einen Tweet verschickt, in dem er die Nachricht von seiner Unterschrift verkündet, aber seinen Arbeitgeber nicht verrät.

Just put the pen to paper… �

– Gable Steveson (@GableSteveson) September 4, 2021

Stevenson traf sich mit dem WWE-Vorsitzenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung