WUSSTEN SIE SCHON ...? / Faktenautomat zeigt weltweite Veränderungen (FOTO)

--------------------------------------------------------------Zum Faktenautomathttp://ots.de/l5Esm5--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Der Faktenautomat (www.faktenautomat.de) der BAT-Stiftung fürZukunftsfragen, in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtenanbieter n-tv,stellt zahlreiche interessante, aber auch nachdenkliche Zahlen,ansprechend dar. Der Faktenautomat ist sowas wie ein Echtzeitzähler:Er zeigt die sekündlichen, täglichen und jährlichen Veränderungen inDeutschland und der Welt in den Kategorien Konsum, Medien, Sozialesund Staat. Der Faktenautomat spiegelt auf diese Weise anschaulich dieDynamik unseres Lebens wider und regt zum Nachdenken an.Er zeigt Ihnen beispielsweise wie viele Plastiktüten dieBundesbürger verbraucht haben (8.190), wie viele Autos weltweitverkauft wurden (175), oder um wie viel die Staatsschuld Deutschlandsgesunken ist (5.460EUR), seitdem Sie diesen Artikel lesen.Die Hochrechnungen des Faktenautomaten basieren auf denErhebungen, Berechnungen und Statistiken renommierter Institutionenaus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft und sind auf der Websiteeinsehbar.Wussten Sie schon, dass...- pro Sekunde weltweit ca. 2.000.000 WhatsApp-Nachrichten und mehrals doppelt so viele E-Mails verschickt werden?- Deutschland pro Sekunde ca. 5 Euro für den Breitbandausbau und5.000 Euro für das Militär ausgibt?- Facebook pro Tag etwa eine halbe Million neue Nutzer erhält und800.000 neue Internetseiten registriert werden?- pro Tag allein in Deutschland etwa 20 Millionen Zeitungen verkauftwerden und 256 Bücher erscheinen?- die Weltbevölkerung jährlich um 80 Millionen Menschen wächst unddie Lebenserwartung um drei Monate steigt?- der Lohn, auf den ehrenamtlich Tätige in Deutschland innerhalbeines Jahres verzichten, die weltweiten Jahreseinnahmen von Apple undAmazon zusammen um mehr als das Doppelte übersteigt?DEN FAKTENAUTOMAT FINDEN SIE UNTER www.faktenautomat.deZUDEM IST ER IN DIE WEBSITE UND APP VON N-TV INTEGRIERT.