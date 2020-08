Mit WUMMS aus der Krise - aber mit RUMMS gegen die Wand / Pressegespräch mit Kinobetreiber Flebbe und Initiative von Gewerbetreibenden

Berlin (ots) - Am Donnerstag, den 13.8. um 10 Uhr findet in der Bundespressekonferenz ein Pressegespräch statt. Zum Thema "Mit WUMMS aus der Krise" - aber mit Rumms gegen die Wand werden Ihnen Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe (Premium Entertainment (u.a. ASTOR, ZOOPALAST)) sowie die Rechtsanwälte Siegfried de Witt und Dr. Wolfgang Schirp die Situation vieler Gewerbetreibender vor Augen führen, die mit den tiefgreifenden wirtschaftlichen Folgen des Corona-Lockdowns trotz vieler Versprechungen weitgehend alleingelassen um ihre Existenz kämpfen. Eine gemeinsame Initiative richtet Forderungen an Bund und Länder und lotet auch weitergehende juristische Handlungsoptionen aus. Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen. Bitte geben Sie uns eine kurze Rückmeldung, wer für Ihre Redaktion an unserer Veranstaltung teilnehmen wird.Pressekontakt:Dr. Wolfgang Schirp, Tel. 030-3276170 und 0179-5320213, mail: schirp@schirp.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/116860/4677499OTS: Schirp & Partner Rechtsanwälte mbBOriginal-Content von: Schirp & Partner Rechtsanwälte mbB, übermittelt durch news aktuell