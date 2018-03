WTO-Chef warnt nach neuen US-Strafzöllen gegen China vor Eskalation

GENF (dpa-AFX) - Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevêdo, hat nach neuen US-Strafzöllen gegen China vor einer Eskalation gewarnt.



"Ich ermuntere alle Mitglieder, die vielen WTO-Foren zu nutzen, um ihre Probleme vorzutragen und Lösungen zu finden", sagte Azevêdo am Freitag, ohne die USA beim Namen zu nennen.

"Aktionen außerhalb dieser kollektiven Prozesse bergen die Gefahr einer Eskalation in einer Konfrontation, die keine Sieger haben wird, und die schnell zu einem weniger stabilen Handelssystem führen kann." Handelsflüsse zu unterbrechen, bedrohe die globale Wirtschaft. "Ich rufe zur Zurückhaltung und dringendem Dialog als bestem Weg auf, um diese Probleme zu lösen."

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag ein Dekret zu Strafzöllen und anderen Maßnahmen gegen China im Umfang von etwa 60 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Er begründete das mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums. China kündigte umgehend Vergeltung an. Geplant sind Zölle im Umfang von 3 Milliarden Dollar, wie das Pekinger Handelsministerium am Freitag mitteilte.

Trump hatte die WTO am Donnerstag als "Desaster" für die USA bezeichnet. Sein Land werde bei Handelsdisputen unfair behandelt.