WTI Öl: War es das?

Die Ölpreise waren im Jahr 2019 starken Schwankungen unterworfen, zeigten insgesamt aber eine eher negative Tendenz. Letzteres würde so mancher gerne ändern. Die Opec-Staaten kündigten im Dezember eine Drosselung der Förderung an, was die Preise kurzfristig auch in die Höhe trieb. Experten gehen jedoch davon aus, dass solche Maßnahmen schnell wieder verpuffen.

Wo ist der Boden?

Per Ende 2019 rechnen Analysten damit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung