WTI-Öl: Korrektur trifft auf Support

U.S. DOLLAR / WTI CRUDE OIL FX_IDC:USDWTI

Global-Investa







Technische Analyse zu – Betrachtung im D1-Chart

Der Ölpreis der US-Sorte WTI hatte am 6. Juli die langfristig bedeutsame Widerstandszone bei 76,88 USD erreicht, an der die Notierung im Oktober 2018 ein zyklisches Hoch ausgebildet hatte und in eine dramatische Baisse übergegangen war. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung