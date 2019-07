WTI ÖL – Wir sind Long investiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Am Sonntag hatten wir im Weekend Update wie angekündigt den nächsten Tradingbereich hinterlegt. Die entsprechenden Indikatoren hatten angeschlagen und wir stiegen bei WTI Öl am Montag Long in den Markt ein.

Einstieg $57.50

STOPP knapp unter $56

Im WTI CHART ist dieser Bereich in GELB markiert.

Mit dem Überschreiten von $58.34 räumt der Markt die erste bedeutende Hürde auf der Oberseite aus dem Weg, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung