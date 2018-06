WSW-Förderung und Ladetarife ausgezeichnet - Elektroauto-Stromtarif der WSW bundesweit Spitze (FOTO)

Wuppertal (ots) -Das Magazin "Edison" der Handelsblattgruppe hat 121 Stromtarifefür Elektroautos bewerten lassen. Dabei landeten die WuppertalerStadtwerke mit ihrem Ladeangebot für Elektroautos deutschlandweit aufdem ersten Platz.In Wuppertal ist die Nutzung von Elektromobilität besondersattraktiv. Erneut wurden die Wuppertaler Stadtwerke für ihr Angebotausgezeichnet. Diesmal erwies sich der Ladetarif "WSW eMobil flat"als das deutschlandweit beste Angebot für E-Mobilisten. Das hat dasMagazin "Edison" der Handelsblatt-Gruppe herausgefunden. DieRedakteure ließen vom Marktforschungsinstitut EuPD Research aus Bonn121 Tarife deutscher Versorger untersuchen. Dabei ging es nicht nurum den besten Preis, sondern auch um Kriterien wie Service,Vertragslaufzeit und Verfügbarkeit. Die Tester gingen von einemKunden aus, der pro Jahr 14.000 Kilometer zurücklegt, mit seinemFahrzeug 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht undausschließlich an öffentlichen Ladesäulen per Ladekarte tankt. ImGesamtpaket bieten die WSW dafür das beste Angebot.Die WSW gehören zum Verbund ladenetz.de. Über dieses Netzwerkstehen WSW-Kunden rund 2000 Ladepunkte im ganzen Bundesgebiet zurVerfügung, die sie mit ihrer Ladekarte nutzen können. Die WSW selbstbetreiben zurzeit 26 Ladepunkte in Wuppertal und wollen dieLadeinfrastruktur noch in diesem Jahr massiv ausbauen. 34 weitereLadepunkte an 16 Standorten sollen bis zum Jahresende hinzukommen.Mit dem Tarif WSW eMobil flat können WSW-Kunden für 10 Euro proMonat an den Ladepunkten der Wuppertaler Stadtwerke ohne weitereKosten unbegrenzt Strom zapfen. Mit ihrem Angebot wollen die WSWElektromobilität attraktiver machen, denn noch entscheiden sich zuwenige Menschen für ein Elektrofahrzeug.Trotz der sehr guten Infrastruktur waren im Frühjahr 2018 inWuppertal nur 186 reine E-Kfz registriert, das entspricht lediglich0,11 Prozent aller in der Stadt zugelassenen Autos. Dem Ziel derBundesregierung, bis 2020 eine Million Autos oder zwei Prozent desKfz-Bestands elektrisch fahren zu lassen, würden in Wuppertal aberrund 3400 E-Autos entsprechen."Wir unterstützen das Ziel der Bundesregierung und sind darüberhinaus überzeugt, dass mittelfristig an der Elektromobilität kein Wegvorbei führt", sagt WSW-Vorstandsvorsitzender Andreas Feicht. Eineattraktive Ladeinfrastruktur zu schaffen, sei der erste Schritt, dieszu erreichen. Während Elektroautos dank geringer Energiekosten durchTarife wie WSW eMobil flat günstiger im Betrieb sind als Fahrzeugemit Verbrennungsmotor, liegen sie bei den Anschaffungskosten ofthöher. "Auch hier leisten wir einen Beitrag, unseren Kunden dieKaufentscheidung zu erleichtern", erklärt Feicht.Mit ihrem Umwelt-Förderprogramm "WSW Klimafonds" zahlen dieWuppertaler Stadtwerke Zuschüsse beim Kauf eines neuenElektrofahrzeugs an ihre Stromkunden. Die Zuschüsse liegen zwischen1000 Euro für einen strombetriebenen PKW und 500 Euro für ein E-Quad.Auch beim Kauf eine Plug-in-Hybrid-Fahrzeugs oder der Anschaffung vonPedelecs oder Schnellladestationen gibt es eine finanzielleUnterstützung aus dem WSW Klimafonds.Auch mit ihrem Förderprogramm für Elektrofahrzeuge sind die WSWSpitze. Dies geht aus einer Übersicht hervor, die die EnergieagenturNRW im Februar 2018 veröffentlich hat. Von allennordrhein-westfälischen Energieversorgern zahlen die WSW ihren Kundendie höchste Förderung. 2017 wurde aus dem WSW Klimafonds zehnmal eineFörderung für die Anschaffung eines Elektroautos abgerufen. Diegrößte Nachfrage gab es bei Pedelecs. 320 Förderanträge wurden bisherbewilligt. "Sowohl bei den PKW, als auch bei den E-Bikes ist dieTendenz steigend", so Feicht.Pressekontakt:Holger Stephan, Pressesprecher, (0202) 569 37 66,holger.stephan@wsw-online.deOriginal-Content von: WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, übermittelt durch news aktuell