'WSJ': Widerstand gegen Zölle auf Autoimporte wächst

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA wächst nach einem Bericht des "Wall Street Journal" der Widerstand gegen die von Präsident Donald Trump avisierten Sonderzölle auf Autoimporte.



Widerspruch gebe es sowohl in der Industrie als auch im Kongress, berichtete das Wirtschaftsblatt am Donnerstag.

Das Handelsministerium in Washington wollte sich noch im Laufe des Tages in einer öffentlichen Anhörung (14.30 Uhr) mit dem Thema beschäftigen. Im Detail geht es um die Frage, ob die Zölle - wie von Trump ins Auge gefasst - aus Gründen der nationalen Sicherheit der USA erhoben werden können.

Dem Bericht zufolge haben parteiübergreifend 149 der 435 Mitglieder des Abgeordnetenhauses Trump aufgefordert, auf die Zölle zu verzichten. Dagegen gehörten Gewerkschaften aus der Autobranche zu den wenigen in der Industrie, die Zölle unterstützten.

Trump hatte während einer Kabinettssitzung am Mittwoch der EU mit "gewaltigen Strafen" gedroht, falls die Verhandlungen nicht wie von ihm gewünscht verliefen. Autos seien das große Thema im Handel zwischen den USA und der EU, sagte Trump. Seine Sprecherin Sarah Sanders fügte hinzu, die US würden derzeit Autozölle noch prüfen und sich diese Option offenhalten.

Das "Wall Street Journal" schrieb, die Autozölle seien ein Weg, um Zugeständnisse im Handelsstreit mit den Europäern zu erzwingen./da/DP/jha