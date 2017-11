'WSJ'/Weitere Übernahme in der Chip-Branche: Marvell will Cavium schlucken

NEW YORK (dpa-AFX) - In der Halbleiterbranche bahnt sich womöglich eine weitere Übernahme an: Nach Informationen des "Wall Street Journal" könnte bereits an diesem Montag Marvell Technology den beabsichtigten Kauf des Konkurrenten Cavium Inc für rund 6 Milliarden US-Dollar ankündigen.



Damit würde den Chipgrößen Intel und Broadcom ein gewichtiger Gegenspieler erwachsen.

Die Offerte soll der Zeitung zufolge je zur Hälfte in Aktien und in bar bestritten werden und bewerte Cavium mit gut 80 Dollar je Anteilsschein. Am Freitag hatte Cavium mit 75,83 Dollar geschlossen.

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider weiter schreibt, würden sich aus einem Zusammenschluss viele Kostensynergien ergeben. Da Marvell auf Halbleiter für Datenspeicher konzentriert sei und Cavium auf Netzwerk-Chips, würde sich das fusionierte Unternehmen auch besser gegen Intel & Co behaupten können.