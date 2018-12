'WSJ': US-Sicherheitsausschuss erlaubt Fusion von T-Mobile und Sprint

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint hat einem Zeitungsbericht nach die erste wichtige regulatorische Hürde genommen.



Der für die Prüfung ausländischer Investitionen in den USA zuständige Ausschuss CFIUS habe keine Einwände gegen die rund 26 Milliarden US-Dollar schwere Fusion, schrieb das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Montag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Den Unternehmen, die sich zunächst nicht dazu äußern wollten, sei dies bereits mitgeteilt worden.