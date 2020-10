WSJ Tech Live: Nichts verpassen!

Dara Khosrowshahi, CEO von Uber (NYSE:UBER), sagte in seiner Rede auf der WSJ Tech Live-Veranstaltung am WSJ, dass die Preise in Großstädten um 20-40 % und in kleinen Städten in Kalifornien um 100 % steigen werden.

Khosrowshahi erörterte die Entwicklung der Sharing Economy, die Fortschritte beim Wiederaufbau des Vertrauens mit lokalen Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt und den weiteren Weg für die ...



