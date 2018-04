'WSJ': T-Mobile US und Sprint nehmen Fusionsverhandlungen wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Softbank Group":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint einem Medienbericht zufolge wieder aufgenommen.



Die Gespräche seien jedoch noch nicht weit fortgeschritten und es sei unklar, welche Bedingungen den Unternehmen vorschwebten, schrieb das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. T-Mobile und Sprint äußerten sich zu dem Bericht zunächst nicht.