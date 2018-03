'WSJ': Notenbanker Williams dürfte neuer Chef der Fed von New York werden

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Präsident der regionalen Notenbank von San Francisco, John Williams, dürfte laut einem Pressebericht auf den einflussreicheren Posten des Chefs der Fed von New York wechseln.



Das Direktorium der New Yorker Notenbank habe Williams für den Posten empfohlen, berichtete das "Wall Street Journal" am Wochenende mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen.

Damit würde Williams seinen Kollegen William Dudley ablösen. Allerdings ist dafür noch die Zustimmung des Fed-Führungszirkels nötig. Eine finale Entscheidung könne bereits im April fallen, heißt es in dem Bericht. Williams wird am Finanzmarkt weder dem Lager der sogenannten "Tauben" noch dem der "Falken" zugeordnet. Er hat sich in der Vergangenheit also weder als Anhänger einer eher lockeren noch als ein Vertreter einer eher strafferen Geldpolitik gezeigt.

Anders als andere regionale Notenbankchefs ist der Präsident der New Yorker Fed im geldpolitischen Rat der übergeordneten Fed (FOMC) immer stimmberechtigt und hat somit stärkeren Einfluss auf den geldpolitischen Kurs./tos/jha/