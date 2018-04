'WSJ'/Milliardendeal: US-Raffineriekonzern Marathon will Andeavor schlucken

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

NEW YORK (dpa-AFx) - In den USA bahnt sich einem Zeitungsbericht zufolge eine Milliardenhochzeit in der Ölbranche an.



Der Raffineriekonzern und Tankstellenbetreiber Marathon Petroleum will sich den Konkurrenten Andeavor (früher Tesoro) für mehr als 20 Milliarden US-Dollar (16,5 Mrd Euro) einverleiben, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Transaktion könnte schon zu Wochenbeginn bekannt gegeben werden.

Dabei soll eine Andeavor-Aktie mit insgesamt rund 150 Dollar je Stück bewertet werden - das wäre ein Aufschlag von knapp 23 Prozent zum Freitagsschlusskurs. Marathon Petroleum will in Aktien und mit Bargeld zahlen. Die Unternehmen waren am frühen Montagmorgen beziehungsweise Sonntagabend vor Ort vorerst nicht zu erreichen.