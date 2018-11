'WSJ': Marlboro-Hersteller an E-Zigaretten-Firma Juul interessiert

Weitere Suchergebnisse zu "Altria Group":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Marlboro-Hersteller Altria erwägt einem US-Zeitungsbericht nach einen Einstieg bei der umstrittenen E-Zigaretten-Firma Juul.



Die Unternehmen seien in Gesprächen über eine Beteiligung, auch wenn kein unmittelbarer Abschluss bevorstehe, schrieb das "Wall Street Journal" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Altria und Juul äußerten sich zunächst nicht.

Sollte es zu einem Deal kommen, hätte dieser wohl große Dimensionen: Das mit über 1000 Mitarbeitern in San Francisco ansässige Start-up Juul Labs wurde bei seiner jüngsten Finanzierungsrunde mit 16 Milliarden Dollar (14 Mrd Euro) bewertet. Altria könnte über Juul eine boomende neue Marktnische erschließen. Das Hauptgeschäft schrumpft, da weniger klassische Zigaretten geraucht werden.

Juul verzeichnet rasantes Wachstum mit neuartigen E-Zigaretten, die an USB-Sticks erinnern und über die aromatisierter, nikotinhaltiger Dampf eingeatmet werden kann. Die Firma vermarktet die Produkte als gesündere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, die Rauchern beim Entzug helfen soll. Doch die Geräte haben in den USA einen Hype bei Jugendlichen. Sie sind deshalb umstritten und im Visier der Aufseher./hbr/DP/stk