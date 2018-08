'WSJ': Jeans-Klassiker Wrangler und Lee könnten verkauft werden

Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Traditionsmarken Wrangler und Lee könnten einem Medienbericht zufolge bald den Besitzer wechseln.



Das Bekleidungskonglomerat VF Corp, dem die Jeans-Klassiker seit den 1980er Jahren gehören, zieht einen Verkauf oder eine Abspaltung der Marken in Erwägung, wie das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf Insider berichtete. Der Mutterkonzern, mit einem Börsenwert von rund 38 Milliarden Dollar ein Schwergewicht der US-Modebranche, wolle sich lieber auf seine wachstumsstärkeren Marken wie Vans, The North Face oder Timberland konzentrieren. VF Corp war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.