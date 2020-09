'WSJ': Gilead will Biotech-Firma für 20 Milliarden US-Dollar kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Gilead Sciences":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Gilead Sciences kommt dem Kauf des Biotech-Unternehmens Immunomedics offenbar näher.



Gilead wolle mehr als 20 Milliarden US-Dollar für Immunomedics hinlegen, schreibt das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Immunomedics verkauft das Medikament für Brustkrebs Trodelvy. Das Unternehmen wird am Markt mit rund 10 Milliarden US-Dollar bewertet, so dass Gilead mit dem Doppelten eine hohe Prämie bezahlen würde./fba