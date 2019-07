WSJ: Ex-Facebook-Manager könnte Raumfahrtfirma Virgin Galactic an Börse bringen

MOJAVE (dpa-AFX) - Der frühere Facebook-Manager Chamath Palihapitiya will einem Pressebericht zufolge mit seiner Beteiligungsgesellschaft Social Capital Hedosophia beim US-amerikanischen Weltraumtourismus-Unternehmen Virgin Galactic einsteigen.



Demnach will Palihapitiya rund 800 Millionen Dollar (rund 713 Millionen Euro) in Virgin Galactic investieren und sich damit 49 Prozent der Anteile sichern, wie das Wall Street Journal (WSJ) mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte Palihapitiya Virgin Galactic dann an die Börse bringen, heißt es weiter.

Das vom britischen Milliardär Richard Branson gegründete Raumfahrtunternehmen wäre das erste gelistete Unternehmen, das Touristen Flüge in den Weltraum ermöglichen will. Virgin Galactic geht laut dem Bericht davon aus, dass der Deal mit Social Capital Hedosophia dem Konzern genügend Kapital zur Verfügung stellen wird, um das Geschäft mit dem Weltraumtourismus ins Rollen zu bringen, bis seine Raumschiffe kommerziell betrieben und profitabel werden können.