'WSJ': Druckluftspezialist Gardner Denver will Fusion mit Ingersoll-Rand-Sparte

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Unternehmen Gardner Denver Holdings steht einem Bericht zufolge kurz davor, sich mit einer Sparte von Ingersoll-Rand zusammenzuschließen.



Bei der Transaktion würde der weltweit zweitgrößte Hersteller von Druckluft- und Vakuum-Lösungen entstehen, berichtete das "Wall Street-Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Den Aktionären von Ingersoll-Rand soll eine Mischung aus Bargeld und Aktien angeboten werden. Die Transaktion könnte noch in dieser Woche bekanntgegeben werden.

Gardner Denver ist nach Daten von Bloomberg zu 35 Prozent im Besitz des Finanzinvestors KKR. Nach Berechnungen des "WSJ" würde das kombinierte Geschäft einen Unternehmenswert von rund 15 Milliarden Dollar inklusive Schulden haben. Ingersoll-Rand Aktionäre sollen laut "WSJ" nach dem Vollzug des Deals davon mehr als die Hälfte besitzen. Die Klimatechnik von Ingersoll-Rand ist nicht Teil des Geschäfts, schreibt die Zeitung weiter. Ingersoll-Rand ist ein irisches Unternehmen mit dem operativen Hauptsitz und Börsennotierung in den USA.

Ingersoll-Rand kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von rund 27 Milliarden Dollar; Gardner Denver hat einen Börsenwert von 5,6 Milliarden Dollar.