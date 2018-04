'WSJ': Boeing greift nach Flugzeugteil-Spezialist KLX

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Flugzeugbauer Boeing nähert sich einem Pressebericht zufolge der Übernahme des Teile-Spezialisten KLX.



Die Unternehmen könnten den Deal bereits an diesem Montag bekanntgegeben, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag auf seiner Internetseite unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Noch könne das Geschäft aber scheitern.

Angaben zum Kaufpreis machte die Zeitung nicht. KLX wird derzeit an der Börse mit 3,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Aktienkurs des Unternehmens hatte seit Dezember kräftig zugelegt, nachdem KLX den Start eines Verkaufsprozesses bekanntgegeben hatte. Am Freitag legte er im New Yorker Handel nochmal um fast acht Prozent zu. Der Boeing-Kurs zeigte hingegen keine spürbare Reaktion./he/jsl