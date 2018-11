'WSJ': Amazon will zwei weitere Hauptsitze eröffnen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Amazon will laut einem Zeitungsbericht zwei weitere Hauptsitze eröffnen - statt nur einem.



Die entstehenden Arbeitsplätze und die nötigen Büroflächen würden bei dem neuen Plan zwischen den beiden Standorten geteilt, schrieb das "Wall Street Journal" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eine eingeweihte Quelle. Dadurch würden statt 50 000 Jobs in einer Stadt je 25 000 in zweien entstehen. Eine entsprechende Entscheidung könnte demnach noch diese Woche gefällt und verkündet werden. Amazon äußerte sich zunächst nicht.

Grund für die Entscheidung, zwei weitere Hauptsitze zu eröffnen, ist dem Bericht zufolge vor allem das Problem, ausreichend qualifiziertes Technik-Personal zu finden. Zudem gebe es Bedenken, dass die geplante Expansion, die mit starkem Zuzug von Arbeitskräften verbunden sein dürfte, einen einzelnen Standort und dessen Infrastruktur überfordern könnte. Amazon hatte im September 2017 angekündigt, neben dem bisherigen Hauptsitz in Seattle (US-Bundesstaat Washington) eine zweite Zentrale in Nordamerika aufzumachen./hbr/DP/stk