'WSJ': Airbus will Bombardier aus A220er-Programm herauskaufen

MONTREAL (dpa-AFX) - Airbus ist dem Vernehmen nach in fortgeschrittenen Gesprächen, Bombardiers Anteil am kleinsten Jet A220 zu übernehmen.



Das berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bombardier hält 34 Prozent an dem Programm. Die kanadische Regierung wolle ihren 16-Prozent-Anteil an der Fertigung des Passagierjets behalten, schreibt die Zeitung weiter.

Zum Kaufpreis machte das WSJ zunächst keine Angaben. Bombardier hatte sein Engagement bei dem Jet schon in Frage gestellt./fba/bek