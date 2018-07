WSI Industries: Achtung, lieber Anleger!

Der Kurs der Aktie WSI Industries stand am 23.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 5,55 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,88 Prozent und liegt damit 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Manufactured Goods, 1,88). Die WSI Industries-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

