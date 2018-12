WP: Westfalenpost: Ehemaliger Leiter der Burbacher Flüchtlingsunterkunft greift Bezirksregierung scharf an

Hagen (ots) - Mehr als vier Jahre nach den Misshandlungen in derFlüchtlingsunterkunft im siegerländischen Burbach greift derehemalige Einrichtungsleiter Ali Öztürk die ArnsbergerBezirksregierung scharf an: "In Burbach gab es ein kollektivesBehördenversagen", sagte er der WESTFALENPOST (Online undMittwoch-Ausgabe). Die beiden ehemaligen Mitarbeiter derBezirksregierung, die sich derzeit vor dem Landgericht Siegenverantworten müssen, seien nichts weiter als "Bauernopfer derBezirksregierung", so der 40-Jährige weiter.Öztürk war im Herbst 2014 drei Tage, nachdem die Vorfälleöffentlich wurden, in die Notaufnahmeeinrichtung in Burbach versetztworden. "Trotz der damaligen Beteuerungen von Bezirksregierung undNRW-Innenministerium veränderte sich die Situation dort nichtgrundlegend", sagte Öztürk.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 02331/9174201politik@westfalenpost.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell