WP: Studie: Behördenversagen schadet der Integration

Arnsberg/Essen (ots) - Die mangelhafte Zusammenarbeit vonVerwaltungen und Behörden bei der Bewältigung des Flüchtlingszustromsbehindert die Integration und verschlingt unnötig viel Zeit und Geld.Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des BochumerVerwaltungswissenschaftlers Prof. Jörg Bogumil im Auftrag derStiftung Mercator. Die Studie fordert die Bundesregierung auf, dieZuständigkeiten im Bereich Asyl und Integration neu zu ordnen,berichtet die Westfalenpost (WP, Montagausgabe).Bogumil untersuchte das Verwaltungshandeln der Kommunen auf demHöhepunkt der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 und stütztesich dabei vor allem auf Erkenntnisse der Städte Arnsberg und Bochum."Wir haben ein Kompetenz- und Organisationsversagen festgestellt",sagte er der Westfalenpost. "Dass daraus kein Staatsversagen gewordenist, verdanken wir den Kommunen, die mit Flexibilität undImprovisationskunst auf die Probleme reagiert haben."Die Politik müsse vor allem das Zuständigkeits-Durcheinander imBereich Asyl und Integration beenden, forderte Bogumil. "Jeder machtdas vermeintlich Richtige, aber niemand ist für den Gesamtprozessverantwortlich", kritisierte er.Weitere zentrale Forderungen:- Die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen müsse flexiblergestaltet werden. Pauschalierungen sollten aufwändigeEinzelfallprüfungen ersetzen.- Das Asylbewerberleistungsgesetz solle abgeschafft werde. "Dieaktuelle Regelung zum Leistungsbezug durch Geflüchtete bedeuteteinen enormen Verwaltungsaufwand, obwohl tatsächlich nur sehrgeringe Leistungsunterschiede bestehen", so Bogumil. Einegenerelle Öffnung von Hartz IV für Asylbewerber würde Abhilfeschaffen.- Die Politik müsse sich zurücknehmen, forderte derWissenschaftler "Künftig sollte auf symbolische Rechtsänderungenaus politischen Motiven verzichtet werden, da diese die Arbeitvor allem in den Kommunalverwaltungen erheblich verkomplizierenund gleichzeitig wenig bewirken."