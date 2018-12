WP: Sensburg schlägt Merz als Chef des CDU-Wirtschaftsrates vor

Hagen (ots) - Der sauerländische CDU-Bundestagsabgeordnete PatrickSensburg hat Friedrich Merz als Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsratesins Gespräch gebracht. "Diese Aufgabe würde seinem Profil gerecht,und er könnte die Partei an prominenter Stelle unterstützen", sagteSensburg der WESTFALENPOST (Online und Donnerstag-Ausgabe). "Vielewünschen sich, dass Friedrich Merz der Partei an exponierter Stelleerhalten bleibt. Ich sehe allerdings momentan keinen Ministerposten,der für ihn frei wäre und der in der Koalition durchsetzbar wäre",erklärte Sensburg, der nach dem Ausstieg von Merz aus der Politik imJahr 2009 dessen Wahlkreis übernommen hatte. Nach der Niederlage vonFriedrich Merz im Kampf um den Parteivorsitz sind im Heimatwahlkreisdes unterlegenen Kandidaten bisher acht Mitglieder aus der Parteiausgetreten. Das teilte der Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff derWESTFALENPOST auf Anfrage mit. Es habe jedoch auch einenParteieintritt gegeben.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell