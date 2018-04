WP: Neuer Russland-Beauftragter der Bundesregierung gegen Boykott der Fußball-WM

Hagen (ots) - Der neue Russland-Beauftragte der Bundesregierunglehnt einen Boykott der Fußball-WM als politisches Druckmittel gegenMoskau ab. "Ich bin kein Freund der Politisierung vonSportereignissen", sagte der Briloner SPD-Bundestagsabgeordnete DirkWiese der in Hagen erscheinenden Westfalenpost (WP, Montagausgabe).Er setze vielmehr auf eine "friedliche Weltmeisterschaft, die dazubeiträgt, Menschen zusammenzubringen - wie 2006 in Deutschland".Gleichwohl müsse weiter Druck auf Russland ausgeübt werden. Moskauhabe mit der Annexion der Krim einen eklatanten Verstoß gegen dieSchlussakte von Helsinki begangen "und damit den Grundgedanken derEntspannungspolitik, die Konfrontation abzubauen, konterkariert", soWiese. Bisher hätten die Sanktionen der Europäischen Union ihr Zielnoch nicht erreicht.Mit 34 Jahren ist Wiese der jüngste Russland-Beauftragte in derGeschichte der Bundesrepublik. Er ist Nachfolger des SPD-PolitikersGernot Erler. Sein Ziel sei es, der Entfremdung der beidenGesellschaften in Deutschland und Russland entgegenzuwirken, sagteWiese. Deshalb müsse man "reden, reden, reden". Dabei stehe vor allemdie jüngere Generation im Blickpunkt. Wiese: "Mein Alter ist dahilfreich."Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519nrw_cvd@funkemedien.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell