WP: In NRW schon mehr als 16 Millionen Kubikmeter Schadholz

Hagen (ots) - Stürme, Dürre und Borkenkäfer verursachen immergrößere Schäden in den nordrhein-westfälischen Wäldern. Mittlerweilegehen die Fachleute bei der Fichte von 16 Millionen KubikmeternSchadholz allein in NRW aus. Das berichtet die in Hagen erscheinendeWestfalenpost (WP, Samstagausgabe), die sich auf neue Zahlen aus demLandesumweltministerium bezieht. Auch die eigentlich alswiderstandsfähiger geltende Buche gerät zunehmend in Not. Hierbeläuft sich der Schaden demnach auf 500.000 Kubikmeter. Damit istdie Menge des registrierten Schadholzes in den vergangenen vierWochen insgesamt um über 40 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: DemOrkan Kyrill im Januar 2007 fielen zwölf Millionen Kubikmeter zumOpfer.Forstexperten kritisieren unterdessen, dass der Zustand der Bödenbei der Diskussion um die Rettung des Waldes nur eine untergeordneteRolle spiele. Auf etwa einem Drittel der Waldfläche in Deutschlandsei der Boden sauer, sagte Klaus von Wilpert von derInteressengemeinschaft Waldbodenschutz der Westfalenpost. Es habekeinen Sinn, dort neue Bäume anzupflanzen, weil die Säure die Wurzelnzerstöre. Von Wilpert forderte eine verstärkte Kalkung der Wälder.