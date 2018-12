WP: NRW-Unternehmerpräsident Kirchhoff: Industrie nicht mit Klimavorgaben abwürgen

Finanztrends Video zu



mehr >

Hagen (ots) - Nordrhein-Westfalens Unternehmerpräsident Arndt G.Kirchhoff warnt davor, die Industrie in Deutschland mit zuambitionierten Vorgaben beim Ausstieg aus der Kohleverstromung undtechnisch nicht lösbaren CO2-Reduktionszielen abzuwürgen. "Wir könnennicht aus der Kohleverstromung aussteigen, bevor wir absoluteVersorgungssicherheit haben. Erst dann, keinen Tag früher", mahntKirchhoff im Gespräch mit der WESTFALENPOST (Montagsausgabe). Es seiin Ordnung, sich ehrgeizige Ziele zu setzen. Aber sie müsstentechnisch machbar und für Unternehmen und Bürger bezahlbar sein."Wenn wir nach der Hälfte der Strecke feststellen, dass wir beiNetzausbau, Speicherkapazitäten und Strompreisen noch nicht so weitsind, müssen wir den festgelegten Zeitpunkt des Ausstiegsentsprechend verschieben." Alles andere sei wirtschafts- undsozialpolitisch unverantwortlich, sagte Kirchhoff der WP. Dies geltewie beim Kohleausstieg auch bei den Vorgaben für dieAutomobilindustrie. "Heute wissen wir noch nicht, ob wir die von derEU bis 2030 vorgegebenen CO2-Reduktionsziele von 37,5 Prozentgegenüber 2020 schaffen können." Man dürfe nicht den Fehler machen zuübertreiben, sonst finde Produktion anderswo statt und Arbeitsplätzein Deutschland fielen weg, meinte der NRW-Unternehmerchef. Der Wunschnach individueller Mobilität werde aber bleiben, in anderen Teilender Welt sogar noch zunehmen. Hierzulande gebe es aber eine kleineInteressengruppe, die keine individuelle Mobilität wolle - imGegensatz zur großen Mehrheit. Für sie müssten strukturelleVeränderungen bezahlbar bleiben.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell