Hagen (ots) - Mit ungewöhnlich scharfer Kritik hat sichCDU-Fraktionschef Armin Laschet in den Streit über die umstritteneBauernregeln-Kampagne des Bundesumweltministeriums eingeschaltet.Ministerin Hendricks "hat in den letzten drei Jahren immer wiedergezeigt: Sie ist die Anti-NRW-Ministerin der NRW-SPD", sagte Laschetder Westfalenpost (Freitagausgabe). "Unsere Industrie an Rhein undRuhr belastet sie mit utopischen Klimaregulierungen undplanwirtschaftlichen Technikverboten. Nun hat sich Frau Hendricksunsere ländlichen Räume als neues Feindbild ausgeguckt", erklärte derPolitiker.Das Umweltministerium verbreitet derzeit über soziale Netzwerkeund Plakate "Neue Bauernregeln". Die 1,6 Millionen Euro teureKampagne ist zwar humorvoll gemeint, kommt aber bei vielen Landwirtennicht gut an. Sie kritisieren, dass ihre Branche mit Sprüchen wie"Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein"verunglimpft würde. Gestern demonstrierten mehrere Hundert Landwirtean Hendricks' Wohnort in Kleve.Mit ihrer "unsäglichen Kampagne" beleidige Hendricks "einen ganzenBerufsstand, der momentan ohnehin schon mit vielen Herausforderungenkonfrontiert ist", kritisierte Laschet. "Es werden Steuergelder inMillionenhöhe verschwendet, um die Bauernschaft in Deutschland undNRW als dämlich und verantwortungslos darzustellen. Hier wird dieGeringschätzung der Sozialdemokratie für die Landwirtschaftüberdeutlich."Laschet forderte die Bundesumweltministerin auf, die Kampagneunverzüglich einzustellen. Ministerpräsidentin Kraft (SPD) solleihrer Parteigenossin deutlich machen, dass Schmähkritik nicht zu denKommunikationsmitteln einer Bundesministerin gehören dürfe. "WennFrau Hendricks nichts machen würde, wäre unserem Land mehr gedientals mit ihren Profilierungsaktionen auf dem Rücken von Industrie undLandwirtschaft", sagte der nordrhein-westfälische CDU-Chef derZeitung.