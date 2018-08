WP: Kutschaty: Minister Stamp hat im Fall Sami A. den Rechtsstaat beschädigt

Hagen (ots) - Nach der Entscheidung des OberverwaltungsgerichtsMünster, dass Sami A. aus Tunesien zurückgeholt werden muss, hat derfrühere NRW-Justizminister und jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende imLandtag, Thomas Kutschaty, den für die Abschiebung verantwortlichenIntegrationsminister scharf angegriffen: "Das Schlamassel haben wirHerrn Stamp zu verdanken", erklärte er gegenüber der WESTFALENPOST(Donnerstag-Ausgabe). "Er hat das Gelsenkirchener Gericht getäuschtund den Rechtsstaat in einer Dimension beschädigt, wie ich es in 25Jahren in der Justiz noch nie erlebt habe." Zugleich stellteKutschaty klar: "Wir wären alle froh, wenn Sami A. nicht inDeutschland wäre." Aber das Resultat der illegalen Abschiebung seiein Desaster: "Vorher saß Sami A. in der Abschiebehaftanstalt Bürenrelativ sicher, künftig geht er in Bochum spazieren." Es gebe jetztkeine Möglichkeit mehr den Gefährder in Gewahrsam zu nehmen, da ihmkeine Straftat vorgeworfen wird und eine Abschiebung derzeitausgeschlossen sei. "Dafür ist Joachim Stamp verantwortlich", soKutschaty und fragte: "Erstattet er jetzt persönlich die Kosten fürden Flug?" Allein die Reise nach Tunesien habe 35 000 Euro gekostet.Auch Ministerpräsident Armin Laschet, der erklärt habe, dieAbschiebung sei nach Recht und Gesetz verlaufen, sei in derVerantwortung: "Entschuldigt er sich jetzt beim Verwaltungsgericht inGelsenkirchen?"Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell