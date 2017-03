WP: Karin Kettler erliegt schweren Verletzungen, 57-jährige Unternehmenserbin stirbt eine Woche nach Verkehrsunfall in Dortmunder Klinik

Werl (ots) - Karin Kettler, Erbin des gleichnamigen Freizeit- undSportgeräteherstellers aus Werl-Ense, ist am Freitag in derUnfallklinik Dortmund gestorben. Das berichtet die in Hagenerscheinende Westfalenpost (Samstagsausgabe). Die 57-Jährige war voreiner Woche bei einem Verkehrsunfall mit einem Dachs auf derBundesstraße 516 bei Ense verunglückt und lebensgefährlich verletztworden. Ihr Wagen hatte sich mehrfach überschlagen. EinRettungshubschrauber hatte Karin Kettler nach Dortmund in dieUnfallklinik geflogen, wo sie im Laufe des Freitagnachmittags ihrenVerletzungen erlag, wie eine Unternehmenssprecherin der WESTFALENPOSTbestätigte. Tragischerweise war 1981 bereits der Bruder von Dr. KarinKettler bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die 57-jährigeTochter des ebenfalls bereits verstorbenen Firmengründers HeinzKettler hatte das Unternehmen in den Jahren 2015 und 2016 auch durchPrivatvermögen in Millionenhöhe in der Insolvenzphase unterstützt.Nach abgeschlossener Insolvenz im vergangenen Jahr hatte sie sich ausdem operativen Geschäft zurückgezogen und die Geschäftsführungabgegeben. Im Unternehmen habe die Belegschaft, von denen viele sieseit ihrer Kindheit kannten, die gesamte letzte Woche um das Lebenvon Karin Kettler gebangt. Gestern herrschte tiefe Betroffenheit amUnternehmenssitz in Ense-Parsit.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell