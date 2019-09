WP: Essener Generalvikar Klaus Pfeffer: Signale aus Rom sind verheerend

Hagen (ots) - Der Generalvikar des Bistums Essen, Klaus Pfeffer(55), kritisiert die Versuche des Vatikans, Reformen in der deutschenkatholischen Kirche zu stoppen. Wer angesichts der Krise der Kirchemeine, man brauche nichts zu verändern, verschließe die Augen vor derRealität, sagte Generalvikar Pfeffer im Interview mit der in Hagenerscheinenden WESTFALENPOST (Samstagsausgabe). Der Generalvikarergänzte: "Es ist allerhöchste Zeit, über die Bedeutung desWeiheamtes, den Pflichtzölibat und die Zulassung der Frauen zum Amtzu sprechen." Viele engagierte Katholiken zweifelten, ob sie nochbleiben sollen, so Pfeffer. Die Signale aus Rom zum synodalen Wegseien deshalb auch in ihrer Wirkung verheerend. Der Generalvikar desRuhrbistums sagte, die Kirche müsse sich davon verabschieden,Menschen kontrollieren zu wollen. "Es muss ein Ende haben,Geschiedene, die wieder heiraten, zu verurteilen oder Menschen, dieihre homosexuelle Orientierung leben, mit einem moralischenBannstrahl abzustrafen." Mit dem synodalen Weg will die katholischeKirche in Deutschland gemeinsam mit den katholischen Laien auf dieschwerwiegende Vertrauenskrise reagieren, die unter anderem durch denMissbrauchsskandal verursacht wird. Der Vatikan hatte in dervergangenen Woche gegen den Reformprozess interveniert. AlsHintergrund wird eine Intrige von Reformgegnern unter den deutschenBischöfen vermutet. Ab dem 23. September beraten die Bischöfe aufihrer Herbstvollversammlung in Fulda zum Reformprozess.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell