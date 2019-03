WP: EU-Wahl: Friedrich Merz macht im April gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer Wahlkampf

Finanztrends Video zu



Attendorn (ots) - Friedrich Merz will sich nun doch stärker in denWahlkampf der CDU einschalten als bisher bekannt. Der ehemaligeFraktionsvorsitzende der Union wird am 12. April im sauerländischenEslohe gemeinsam mit Annegret Kramp-Karrenbauer Werbung für seinePartei vor der Europawahl machen. Das ist der erste öffentlicheAuftritt der neuen CDU-Vorsitzenden mit ihrem unterlegenenHerausforderer nach dem CDU-Parteitag im vergangenen Dezember.Das teilte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Peter Lieseam Donnerstagabend in Attendorn bei einer Veranstaltung derKonrad-Adenauer-Stiftung mit Friedrich Merz mit.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell