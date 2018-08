WP: EU-Bürger lehnen Zeitumstellung ab

Hagen (ots) - Bei der EU-weiten Online-Umfrage zur Zeitumstellunghat sich die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer für dieAbschaffung des ständigen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeitausgesprochen. Das berichtet die in Hagen erscheinende WESTFALENPOST(Mittwochausgabe); sie beruft sich dabei auf gut unterrichtete Kreisein Brüssel. Der Zeitung zufolge stimmten mehr als 80 Prozent für eineAbschaffung der Zeitumstellung. Von den insgesamt 4,6 MillionenTeilnehmern an den öffentlichen Konsultationen der EU-Kommissionstammen gut drei Millionen aus Deutschland.Nach Angaben der WESTFALENPOST ist die Konsultation zurZeitumstellung die bislang erfolgreichste EU-Online-Befragung.Konsultationen sind kein Referendum, sie gelten auch nicht alsrepräsentativ. Dennoch rechnen die Gegner der Zeitumstellung imEU-Parlament nach Angaben der WESTFALENPOST nun damit, dassEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner "Rede zur Lageder Union" am 12. September eine Gesetzgebungsinitiative zurAbschaffung der Umstellung ankündigen wird."Ich bin dafür, dass die Kommission noch in diesem Jahr einenentsprechenden konkreten Vorschlag macht. Somit könnte das Gesetznoch vor der Europawahl im kommenden Mai verabschiedet werden", sagteder südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Peter Liese auf Anfrage derWESTFALENPOST. Liese ist gesundheitspolitischer Sprecher der größtenFraktion im EU-Parlament (EVP); er lehnt die Zeitumstellung ab. "Wenndas Ergebnis einer Konsultation so offensichtlich ist, dürfen dieeuropäischen Gremien es nicht ignorieren. Viele Menschen leiden unterder Zeitumstellung, und die erhofften Vorteile sind nichteingetreten", sagte er dem Blatt.Der Vorschlag der Europäischen Kommission wird zwischenEuropäischem Parlament und Regierungen der Mitgliedstaaten imMitentscheidungsverfahren beraten. Die Länder müssen anschließendallein über die Frage entscheiden, welche Zeit dauerhaft ganzjährigbei ihnen gelten soll: Sommer- oder Winterzeit.Die Zeitumstellung ist umstritten, da sich die mit ihrerEinführung beabsichtigten Energieeinsparungen nicht beweisen lassen.Empfindliche Menschen klagen zudem wegen des Drehens an der Uhr imMärz und Oktober über Schlafstörungen und Appetitlosigkeit.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell