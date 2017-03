WP: Brandt Zwieback jetzt auch in Österreich aktiv

Hagen (ots) - Der Hagener Zwieback-Hersteller Brandt ist künftignicht mehr nur Marktführer in Deutschland für das Dauergebäck: DasFamilienunternehmen hat die Markenrechte an der österreichischen Nr.1, Feldbacher Zwieback, erworben. Das gaben Firmeninhaber Carl-JürgenBrandt und sein Sohn Christoph Brandt jetzt bekannt (Westfalenpost,Montagausgabe).Zur Höhe der Transaktion nannten sie keine Details. "Künftig wirdder Zwieback, der unter der Marke Feldbacher verkauft wird, imBrandt-Werk hergestellt", erklärte Carl-Jürgen Brandt.Damit setzt Brandt seine Ankündigung um, neue Märkte imeuropäischen Ausland zu erschließen. Derzeit liege der Exportanteilbei zehn Prozent. "Innerhalb der nächsten zehn Jahre soll er auf 20Prozent steigen", erklärte Christoph Brandt als Ziel desAuslandswachstums. Der Markt in Deutschland ist nach Angaben derBrandt-Familie gesättigt. Brandt ist bei Zwieback schon lange undungefährdeter Marktführer.Da bleibe auf der Suche nach neuen Absatzmärkten nur der Blick indie Nachbarländer. "Wir wollen innerhalb der EU deutlich präsenterwerden", beschreibt Carl-Jürgen Brandt. Und Christoph Brandt ergänzt:"Südeuropa ist ein interessantes Feld. Dort wird traditionell vielmehr Zwieback gegessen, als in Deutschland". Deshalb seien Märkte wieSpanien, Portugal oder Griechenland interessant. Ob die Expansioninnerhalb Europas mit einem strategischen Partner im jeweiligen Markterfolgen soll, oder ob Brandt selbst Strukturen aufbaut, ließen Vaterund Sohn offen.Mit Blick auf die jüngste Aquise in Österreich hat dasUnternehmen den Weg gewählt, eine lange eingeführte Marke zuübernehmen - und sie weiterzuführen: das Feldbacher Rot wird alsonicht durch das Brandt Orange ersetzt. Die Marke Feldbacher Zwiebackhaben die Hagener von der österreichischen Niederlassung derdeutschen Bahlsen KG erworben.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell