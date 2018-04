WP: Bosbach sieht in Aufgabe bei Kötter Security keinen Interessenkonflikt

Hagen (ots) - Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete WolfgangBosbach sieht in seiner Berufung in den Sicherheitsbeirat des EssenerUnternehmens Kötter Security keinen Interessenkonflikt mit seinerTätigkeit als Leiter der sogenannten Bosbach-Kommission, die in NRWDefizite bei der inneren Sicherheit untersuchen soll. Die Aufgabe desBeirates ist es nach Angaben von Kötter unter anderem, dasUnternehmen bei der "von der großen Koalition geplanten Schaffungeiner eigenständigen Gesetzgebung für das Sicherheitsgewerbe" zuberaten.Bosbach erklärte auf Anfrage der Westfalenpost: "Die Themen derKommissionsarbeit ergeben sich aus dem Auftrag der Landesregierung.Die Kommission beschäftigt sich nicht mit der Arbeit der privatenSicherheitsdienste.Wir beschäftigen uns ausschließlich mit derOrganisation und der Arbeit der staatlichen Sicherheitsbehörden. Imübrigen: alle ehrenamtlich."Die Bosbach-Kommission sei von der Landesregierung unabhängig,hieß es aus der NRW-Staatskanzlei. "Die Mitgliedschaft in weiterenparteiübergreifenden Experten- oder Beratungsgremien steht HerrnBosbach (...) frei und bedarf keiner Erlaubnis durch dieLandesregierung."Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell