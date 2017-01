Rom (ots) - Als ein "bedeutsames ökumenisches Zeichen" hat PapstFranziskus am Mittwoch den Besuch einer Delegation der EvangelischenKirche Deutschlands (EKD) unter Leitung der westfälischen PräsesAnnette Kurschus im Vatikan bezeichnet. Das berichtet die in Hagenerscheinende Westfalenpost (WP, Donnerstagausgabe).Der Besuch bringe "die Gemeinschaft unter uns zum Ausdruck, diedurch den Dialogprozess in den vergangenen Jahrzehnten erreichtworden ist", so Franziskus bei der Generalaudienz weiter. Der Papstbetonte, dass man im Geiste des gemeinsamen Reformationsgedächtnisses"mehr auf das schaue, was uns verbindet, als auf das, was unstrennt".Präses Kurschus sagte der Westfalenpost, dass der Papst Brückenbaue. Es sei ein ganz wichtiges Zeichen, dass sich Franziskus "jetzterneut öffentlich für die Ökumene eingesetzt hat".Die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen wird den Papstam 6. Februar erneut treffen, dann aber im Rahmen einer Privataudienzgemeinsam mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm sowiedem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx. Dannwollen Protestanten und Katholiken mit Franziskus über weitereSchritte in der Entwicklung der Ökumene sprechen.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktion HagenTel.: 02331/917-4201Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell