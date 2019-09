Hagen (ots) - Das Ermittlungsverfahren zur Amokfahrt von Münstersteht unmittelbar vor dem Abschluss. Die Akten mit den Erkenntnissender polizeilichen Ermittlungen sind der Staatsanwaltschaft Münster inden vergangenen Tagen zugegangen, meldet die in Hagen erscheinendeWESTFALENPOST (Freitagsausgabe). Bei der Staatsanwaltschaft Münsterwird der Sachverhalt abschließend geprüft. Die Ermittlungen ergaben,dass der Täter aus einer psychischen Labilität heraus handelte. "Einstrafrechtlich relevantes Versäumnis" von Behörden sei zudem indiesem Zusammenhang "nicht ansatzweise zu erkennen", wieOberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Anfrage der WESTFALENPOSTmitteilte.Der Briloner Jens R. hatte am 7. April 2018 seinen Kleinbus ineinen Biergarten gelenkt. Vier Menschen starben, der Täter erschosssich danach selbst. In den Tagen vor der Tat hatte Jens R. Schreibenan mehrere Empfänger versendet, von mindestens einem hatte auch diePolizei Kenntnis. Diese Schreiben "enthalten gerade keineausdrückliche Ankündigung einer Selbsttötung. Zudem ergeben sich ausdiesen Schreiben keine Anhaltspunkte für ein fremdaggressivesVerhalten oder Hinweise auf die Planung bzw. Vorbereitung einerAmokfahrt", erklärt Botzenhardt.Pressekontakt:WestfalenpostZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell