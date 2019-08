WPTrading klärt auf: So kann die Verpackungsmittelindustrie umweltfreundlicher werden

Giggenhausen (ots) - Verpackungen müssen der versendeten Wareangepasst werdenVerpackungsmaterialien garantieren den Schutz der versendetenProdukte und sorgen dafür, dass diese unbeschadet beim Empfängerankommen. Dabei sollte in erster Linie darauf geachtet werden, dassdie Verpackungsmenge in einem angemessenen Verhältnis zum Füllgutsteht. Viele Unternehmen verwenden beim Versand ihrer ProdukteEinheitsgrößen, die meist nicht auf den Transport kleinerer Wareausgerichtet sind. In Folge dessen wird eine größere Menge anFüllmaterial benötigt, um den optimalen Schutz der Produkte zugewährleisten. Anstatt durch Polstermaterial zur Absicherung der Wareweiteren Müll zu produzieren, sollte das Produkt in einer passgenauenVerpackung versendet werden. WPTrading bietet seinen Kundennormgerechtes Verpackungsmaterial - die Kartons können in denüblichen Größen der einzelnen Versanddienstleister konfiguriertwerden. Der Verpackungsmittel-Großhändler rät allerdings, besondersbei zerbrechlichen Gegenständen niemals den Schutz der Produkte ausden Augen zu verlieren. Wird die Ware beim Versand beschädigt,erfolgen Retouren. Die Folge ist nicht nur die doppelte Menge anVerpackungsmaterial, sondern auch doppelte Transportwege, dieebenfalls die Umwelt belasten.Plastik oder Papier? Das Verpackungsmaterial ist entscheidendDie Verschmutzung der Meere durch Verpackungen hat nicht nurAuswirkungen auf die Meerestiere und -Vögel, sondern durch den Konsumvon Fisch auch auf uns Menschen. Rund drei Viertel des Mülls im Meerbesteht aus Plastik. Besonders die Verpackungsmittelindustrie ist inder Verantwortung, auf diese Entwicklung zu reagieren und aufalternative Materialien umzusteigen. WPTrading GmbH setzt alsGroßhändler beispielsweise auf Kartons, die aus 100 Prozent Wellpappegefertigt werden und biologisch abbaubar sind. Gestanzte Kartonshaben zudem den Vorteil, dass kein zusätzliches Klebematerialbenötigt wird. Da Papier aus nachwachsenden Rohstoffen besteht, istdie Recyclingquote im Vergleich zu Kunststoffverpackungen deutlichhöher: Kartonagen werden teilweise vollständig aus Altpapierhergestellt.Nachhaltiges und recyclefähiges Füllmaterial zahlt sich ausNicht nur die Außenverpackung sollte umweltfreundlich produziertund eingesetzt werden, auch die Füllmaterialien spielen eineentscheidende Rolle. Ob Luftpolsterfolie, Packpapier,Verpackungschips oder Packseide - die Auswahl an Füllstoffen istvielfältig. Besonders beim Transport fragiler Ware wird dadurchsichergestellt, dass die Produkte einwandfrei stabilisiert,gepolstert und voneinander getrennt werden. WPTrading empfiehlt beider Wahl des Füllmaterials Luftpolsterfolien, die sich insbesonderefür den Versand von Glas, Geschirr oder Elektronikzubehör eignen. DieLDPE-Folie zeichnet sich durch extreme Widerstandsfähigkeit undReißfestigkeit aus und ist zudem lebensmittelrechtlich unbedenklich.Dadurch, dass die Produkte hauptsächlich mit Luft verpackt werden,entsteht wenig zusätzlicher Müll. Luftpolsterfolien sind besonderslanglebig, recyclefähig und umweltschonend. Der Warenversandgestaltet sich demnach nicht nur kostengünstiger, sondern trägt auchzum Umweltschutz bei.Über die WPTrading GmbHSeit 2007 steht die inhabergeführte WPTrading GmbH für eine großeund ständig lieferbare Auswahl an Verpackungsmaterialien. DieProduktpalette umfasst unter anderem Kartonagen, Folien- undVersandtaschen, Klebebänder und Etiketten, Versandbeutel sowieFüllmaterialien aus Kunststoff und Papier. Neben einem angemessenenPreis-Leistungs-Verhältnis und schnellem Lieferservice überzeugtWPTrading seine Kunden durch Verpackungen aus recyclefähigen undressourcenschonenden Materialien.Pressekontakt:WPTrading GmbHWolfgang PillerMittergasse 1085376 GiggenhausenTelefon: 08165647050Telefax: 08165647044E-Mail: shop@wptrading.dehttps://www.wptrading.de/Original-Content von: WPTrading GmbH, übermittelt durch news aktuell