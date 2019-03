WPP: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

Der Kurs der Aktie WPP steht am 21.03.2019, 21:45 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 847,33 GBP. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir WPP auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen WPP. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für WPP beträgt bezogen auf das Kursniveau 7,04 Prozent und liegt mit 1,69 Prozent über dem Mittelwert (5,35) für diese Aktie. WPP bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 19 Analystenbewertungen für die WPP-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 10 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die WPP-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 5 als Hold und 1 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1106,43 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 28,03 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (864,2 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält WPP somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.