WPP-Chef Sorrell geht

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

LONDON (dpa-AFX) - Der zuletzt stark unter Druck geratene Chef des weltgrößten Werbekonzerns WPP , Martin Sorrell, ist zurückgetreten.



Der 73-jährige lege sein Amt mit sofortiger Wirkung zurück, teilte das Unternehmen am Wochenende in London mit. WPP hatte Anfang April firmeninterne Ermittlungen wegen eines möglichen Fehlverhaltens eingeleitet. Sorrell, der WPP in den vergangenen Jahrzehnten von einem unbekannten Hersteller von Einkaufskörben zum weltgrößten Werbekonzern ausgebaut hat, wies die Vorwürfe zurück.

Der Manager erklärte, dass er mit seinem Rücktritt den Druck vom Unternehmen wollte. WPP selbst kämpfte in den vergangenen Monaten ohnehin mit vielen operativen Problemen wie dem Sparzwang großer Unternehmen und der zunehmenden Konkurrenz durch Facebook , Google und Co. WPP musste deshalb mehrmals die Wachstumsprognosen revidieren.