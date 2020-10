WPD Pharmaceuticals informiert anlässlich des National Brain Cancer Day in Kanada über Neuigkeiten zu seinem Arzneimittelkandidaten Berubicin

Quelle: IRW Press

News Release re Listing (D0065073.DOC;3)

Das Unternehmen wird sich auf der BIO Europe Digital Conference von 26.-29. Oktober 2020 präsentieren

Vancouver, British Columbia, 26. Oktober 2020. Das auf klinische Prüfungen spezialisierte Pharmaunternehmen WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (das „Unternehmen“ oder „WPD“) freut sich, anlässlich des National Brain Cancer Day am 24. Oktober 2020 in Kanada über die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung