WOHLLEBENS WELT: Gruner + Jahr startet neuartiges Naturmagazin von GEO mit Bestsellerautor Peter Wohlleben (FOTO)

Hamburg (ots) -Gruner + Jahr setzt weiter auf innovative Konzepte und bringtheute erstmals WOHLLEBENS WELT in den Handel. Das Magazin fürNaturerleben vereint die Stärke der Wissensmarke GEO mit derNaturexpertise des Försters und Bestsellerautors Peter Wohlleben("Das geheime Leben der Bäume"). Er wirkt als Chefreporter undwichtiger Impulsgeber an der neuen Heftreihe mit.WOHLLEBENS WELT lädt die Leser fortan viermal im Jahr zumsinnlichen Erleben der Natur ein. Und zum Staunen darüber, was sichhierzulande Spannendes im Tier- und Pflanzenreich abspielt. Wie kaumein anderer versteht es Peter Wohlleben, wissenschaftlicheErkenntnisse und biologische Prozesse allgemein verständlich zuvermitteln, und diese Expertise bringt er aktiv mit ein. In einerzunehmend beschleunigten Welt möchte das Magazin die Menschen wiederfür das Naturerleben begeistern und sie gleichzeitig für den Schutzder Natur sensibilisieren.Die erste Ausgabe beschreibt unter anderem die wohltuende Wirkungdes Waldes auf Körper und Seele des Menschen, erklärt aber auch, wiesich eine Wiese anhört, warum auch Eichen nachts schlafen und wie derTotengräber-Käfer zu seinem Namen kommt. Übersichtliche Infografikenveranschaulichen komplexe Zusammenhänge, aufwendige Illustrationenund großzügige Fotostrecken setzen die Natur auch optisch in Szene.Peter Wohlleben: "Natur ist mehr als grüne Kulisse; in ihr fühlenwir uns glücklich und angekommen. Ich hoffe, mit WOHLLEBENS WELT nochmehr Menschen für das Naturerleben zu begeistern und sie gleichzeitigfür deren Schutz zu sensibilisieren. Schon WOHLLEBENS WELT in dieHand zu nehmen und darin zu blättern, ist ein sinnliches Erlebnis; esverströmt dieses Gefühl von Natürlichkeit und Behaglichkeit."Michael Schaper, Chefredakteur: "Gemeinsam mit Peter Wohlleben,der wie kein anderer die Vorgänge im Tier- und Pflanzenreichbeschreibt und erklärt, haben wir ein Magazin entwickelt, das denLesern nicht nur ein paar entspannte Stunden daheim schenken will -sondern auch dazu animiert, das Gelesene anschließend draußen selbstzu erleben. Neben Naturinteressierten sprechen wir mit dem Heft auchall jene an, die auf ihr Wohlbefinden achten, und denen wiraufzeigen, wie wichtig ein Ausflug ins Grüne für Körper und Seelesein kann."Gerd Brüne, G+J Publisher WISSEN: "Mit WOHLLEBENS WELT setztGruner + Jahr seinen Weg fort, neuartige Magazine gemeinsam mitbekannten Persönlichkeiten auf den Markt zu bringen. Peter Wohllebenist für uns als Partner ein Glücksfall: Er ist ein sehr kluger Kopf,er ist meinungsstark und hat zudem klare Botschaften, was wir inunserem Umgang mit der Natur überdenken sollten - und warum uns dasauch gesellschaftlich gut tun würde."Begleitet wird die Magazin-Neueinführung von einer Werbekampagnein Print, Online, Social Media sowie mit verkaufsfördernden Maßnahmenam Point of Sale. Das Bruttowerbevolumen beträgt mehr als zweiMillionen Euro. Zielgruppenspezifische Kooperationen unterstützen denStart des Magazins zusätzlich.WOHLLEBENS WELT ist vom 18. April an zum Copypreis von 6,00 Euroim Handel erhältlich. Die Druckauflage beträgt 110.000 Exemplare, dasInhaltspapier des Magazins besteht zu 100 Prozent aus recyceltemPapier.