WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. September 2019

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 9. September:

^

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 27. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Vienna Insurance, Halbjahreszahlen

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

DEU: EWE, Q2-Zahlen

SWE: SAS, Q3-Zahlen

USA: Autodesk, Q2-Zahlen

USA: Cypress Semiconductor ao Hauptversammlung zur Übernahme durch Infineon

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: BIP Q2/19 (detailliert)

08:00 DEU: Maastricht-Defizitquote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1. und 2. Quartal 2019

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 08/19

08:45 FRA: Geschäftsklima 08/19

10:00 DEU: Destatis Presse-Hintergrundgespräch "Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 2019", Frankfurt

11:30 DEU: Anleihe Laufzeit: 2 Jahre Volumen: 5 Mrd EUR

15:00 USA: FHFA-Index 06/19

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 08/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk DB Cargo zur Ausrüstung von Güterwagen mit intelligenter Sensorik, Seelze

10:30 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband stellt länderspezifische Zahlen und Ergebnisse aus Sachsen-Anhalt des Sparkassen-Tourismusbarometers vor

DEU: Fortsetzung Botschafterkonferenz im Auswärtigen Amt mit einem Wirtschaftstag, Berlin

ITA: Entwicklung in der Regierungskrise in Italien - Neue Runde von Konsultationen

19:00 DEU: Wirtschaftsgespräch der Vereinigung Sächsische Wirtschaft mit dem Vizepräsidenten des Wirtschaftsrates der CDU, Friedrich Merz, und Arbeitgeberpräsident Jörg Brückner, Radebeul

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 28. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: Aroundtown, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen (Call 9.30 h)

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Wacker Biotech GmbH Jena Pk u.



a. zu Investitionen, Jena

11:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

11:00 DEU: Deka-Bank, Halbjahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Uniqa, Halbjahreszahlen

AUT: Immofinanz, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 09/19

10:00 EUR: Geldmenge M3 07/19

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 08/19

11:30 DEU: Anleihe Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 07/19

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

18:20 USA: Fed-Präsident von Richmond hält eine Rede

20:00 USA: Fed Beige Book

23:30 USA: Fed-Präsidentin von San Francisco, Mary Daly hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

14:30 DEU: Landwirtschaftsministerin Klöckner und Umweltministerin Schulze stellen EU-Umweltkommissar Vella Pläne im Streit um Düngen und Nitrat vor, Brüssel

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 29. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (endgültig)

07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: DZ Bank Halbjahreszahlen

10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Gesco, Hauptversammlung, Wuppertal

11:00 DEU: Tele Columbus, Hauptversammlung, Berlin

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Hermle, Q2-Zahlen

FRA: Givaudan, Investorentreffen

LUX: Eurofins Scientific, Halbjahreszahlen

NLD: Steinhoff Q3 Trading Update

USA: Best Buy, Q2-Zahlen

USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: BIP Q2/19 (endgültig)

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachen 08/19

09:00 ESP: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 08/19

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 08/19

10:00 ITA: Industrieaufträge 06/19

10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 08/19

11:00 ITA: Erzeugerpreise 07/19

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 08/19

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/19 (endgültig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/19 (2. Schätzung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/19 (2. Schätzung)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 07/19 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 07/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk zur Präsentation der Mitteldeutschen Markenstudie 2019, Leipzig

13:00 DEU: Pk Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner zum Erntebericht 2019 und "Wald im Klimawandel", Berlin

11:00 DEU: IFA Vorab-Pk. Die Messe-Veranstalter geben Marktzahlen der Branche und einen Ausblick auf die Neuheiten und Trends der IFA im September (6. bis 11.9.) in Berlin bekannt.

13:14 DEU: Griechischer Premier Kyriakos Mitsotakis in Berlin - gemeinsame Pk mit Bundeskanzlerin Merkel

16:00 DEU: Gericht verkündet Entscheidung im Streit um Stromrestmengen aus dem AKW Krümmel zwischen PreussenElektra und Vattenfall, Hamburg

FIN: Informelles EU-Außenministertreffen, Helsinki

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 30. AUGUST 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Strabag, Halbjahreszahlen

07:55 DEU: Isra Vision, 9Monatszahlen (Call 10.30 h)

08:00 DEU: Franz Haniel, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung, München

13:00 NLD: Steinhoff, Hauptversammlung, Schiphol

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Brain Biotechnology, Q3-Zahlen

DEU: Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken, Halbjahreszahlen

DEU: Halloren Schokoladenfabrik, Hauptversammlung, Halle (Saale)

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenzahlen 07/19

01:30 JPN: Verbraucherpreise 08/19

01:50 JPN: Industrieproduktion 07/19 (vorläufig)

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 07/19

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 07/19

08:45 FRA: Erzeugerpreise 07/19

08:45 FRA: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

09:00 AUT: BIP Q2/19 (endgültig)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 07/19

10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 07/19 (vorläufig)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 08/19 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 07/19

11:00 EUR: Verbraucherpreise 08/19 (vorab)

11:00 BEL: Arbeitslosenzahlen 07/19

11:00 ITA: Verbraucherpreise 08/19 (vorab)

12:00 ITA: BIP Q2/19 (endgültig)

12:00 PRT: BIP Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 07/19

15:00 BEL: BIP Q2/19 (endgültig)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 08/19

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 08/19 (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Bulgarien

EUR: S&P Ratingergebnis Rumänien

EUR: Fitch Ratingergebnis Schweiz, Norwegen

SONSTIGE TERMINE

12:30 DEU: Feier zur Inbetriebnahme einer neuen Umspannanlage des Netzbetreibers Amprion, Kriftel

DEU: Auftakt der Verhandlungen über Branchenmindestlöhne am Bau, Wiesbaden

FIN: Informelles EU-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag)

DEU: Neuheiten vom Caravan Salon in Düsseldorf

--------------------------------------------------------------------------------

SAMSTAG, DEN 31. AUGUST 2019

TEMRINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: CFLP PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/19

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 2. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Old Mutual, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/19

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19

15:45 EUR: EZB Monatsbericht 08/19

HINWEIS

USA: Feiertag, "Labor Day", Börse geschlossen

--------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 3. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Home24, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Zumtobel, Q1-Zahlen

DEU: KBA / VDA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

11:00 EUR: Erzeugerpreise 07/19

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 08/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 08/19

16:00 USA: Bauinvestitionen 07/19

23:00 USA: Fed-Präsident von Boston, Eric Rosengren, hält eine Rede in Easton

--------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 4. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen (endgültig)

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

10:00 ITA: Mediaset, ao Hauptversammlung

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

10:00 DEU: VCI Pk zur Branchenkonjunktur im 2. Quartal, Frankfurt

11:00 DEU: Pk Aktienmarktprognose des Bankenverbandes VÖB, Frankfurt

12:20 USA: Navistar, Q3-Zahlen

14:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

15:00 DEU: Weltpremiere des Porsche Taycan, Berlin/Neuhardenberg

22:30 USA: Palo Alto Networks, Q4-Zahlen

22:30 USA: Slack Technologies, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Scor, Investor Day

DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Aktienindizes (Dax, MDax, SDax, TecDax), Frankfurt/M.

DEU: Handelsblatt-Tagung "Bankengipfel" (Tag 1 von 2), Frankfurt

USA: Pkw-Absatz 08/19

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 08/19 (endgültig)

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 08/19

09:15 ESP: PMI Dienste 08/19

09:45 ITA: PMI Dienste 08/19

09:50 FRA: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

09:55 DEU: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

10:00 EUR: PMI Dienste 08/19 (endgültig)

10:30 GBR: PMI Dienste 08/19

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 07/19

11:00 GRE: BIP Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Handelsbilanz 07/19

16:00 CDN: BoC Zinsentscheid

19:00 USA: Fed-Präsident von Minneapolis, Neel Kashkari, hält eine Rede

20:00 USA: Fed Beige Book

21:15 USA: Fed-Präsident von Chicago, Charles Evans, hält eine Rede

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Auftakt im ersten Cum-Ex-Strafprozess, Bonn

10:30 DEU: 2. Roundtable-Gespräch des Automobilclubs von Deutschland (AvD), Frankfurt

11:00 DEU: OLG Düsseldorf verhandelt über Edeka-Einsprüche gegen Bußgelder des Bundeskartellamts, Düsseldorf

11:00 DEU: Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu "Wirtschaftskriminalität: Tabuthema Innentäter", Berlin

GBR: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Großbritannien, London

ZAF: 28. Weltwirtschaftsforum zu Afrika, Kapstadt

DEU: Fahrradmesse Eurobike, Friedrichshafen

--------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 5. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der

Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008, Celle

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Handelsblatt-Tagung "Bankengipfel" (Tag 2 von 2), Frankfurt

FRA: Safran, Halbjahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco BIP Quartalsschätzungen Q2/19

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 07/19

09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang Maschinenbau 07/19

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 08/19

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: Markit PMI Dienste 08/19 (endgültig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 07/19

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 07/19 (endgültig)

16:00 USA: ISM-Index Dienste 08/19

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH urteilt im Rechtsstreit zwischen der Deutschen Bahn und österreichischen Verbraucherschützern, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Frage, ob Italien genug den Pflanzenschädling Xylella fastidiosa getan hat, Luxemburg

11:00 DEU: Pk zur Studie "Die Ängste der Deutschen 2019" vom Infocenter der R+V Versicherung, Berlin

--------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 6. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: International Consolidated Air (IAG), Verkehrszahlen 08/19

GBR: dbAccess Eurpean TMT Conference u.a. mit Siltronic, Deutsche Bank,

Software AG, zooplus AG, London

GBR: Deutsche Bank, European TMT Conference u.a. mit ASM, ASML Holding, Telefonica Deutschland, Infineon, Dialog Semiconductor, London

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 07/19

07:00 JPN: Frühindikatoren 07/19 (vorläufig)

07:00 ESP: Verbraucherpreisdaten 08/19

08:00 DEU: Arbeitskosten Q2/19

08:00 DEU: Industrieproduktion 07/19

08:45 FRA: Handelsbilanz 07/19

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 07/19

11:00 EUR: BIP Q2/19 (endgültig)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/19 (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 08/19

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien

EUR: S&P Ratingergebnis Zypern, Dänemark

EUR: Fitch und DBRS Ratingergebnis Luxemburg

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Sitzung des BER-Untersuchungsausschusses, Berlin

DEU: Technik-Messe IFA öffnet für das Publikum

IRL: Der US-Vizepräsident Mike Pence ist zu Besuch in Irland, Dublin

--------------------------------------------------------------------------------

SONNTAG, DEN 8. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

13:00 FRA: Swiss Re, Pressekonferenz anlässlich 63rd edition of Les Rendez-Vous de Septembre

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 08/19

SONSTIGE TERMINE

RUS: Regionalwahlen in Russland - Gewählt werden u.a. ein neuer Stadtrat in Moskau, Gouverneue und Regionalparlamente

--------------------------------------------------------------------------------

MONTAG, DEN 9. SEPTEMBER 2019

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 CHE: Novartis, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz

FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 08/19

USA: Morgan Stanley Global Healthcare Conference u.a. mit Roche, Sanofi, NY

USA: Barclays Global Financial Services Conference u.a. mit Wells Fargo, Moody's, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Citigroup, New York (bis 11.9.2019)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 07/19

01:50 JPN: BIP Q2/19 (endgültig)

07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 08/19

08:00 DEU: Handelsbilanz 07/19

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 09/19

10:30 GBR: Industrieproduktion 07/19

10:30 GBR: Handelsbilanz 07/19

11:00 GRC: Industrieproduktion 07/19

21:00 USA: Konsumentenkredite 07/19

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Entwicklungsminister Gerd Müller präsentiert den "Grünen Knopf" als staatliches Siegel für sozial und ökologisch hergestellte Textilien, Berlin

11:00 DEU: Pressegespräch Commerzbank zu Markteinschätzungen von Windenergie vor Messe Husum Wind, hamburg

--------------------------------------------------------------------------------

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt

die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ.

/bwi